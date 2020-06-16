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В ВОЗ сообщили, что США не вышли из организации

США, критиковавшие деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), остаются ее составе.


Как сообщает ТАСС, об этом заявил в пятницу директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Отвечая на вопрос, не покинули ли США организацию, учитывая истекающий на этой неделе 30-дневный срок, установленный президентом Дональдом Трампом для проведения реформ в ВОЗ, гендиректор сказал: "Соединенные Штаты все еще являются государством - членом Всемирной организации здравоохранения".

20 мая ВОЗ подтвердила, что получила ультиматум президента США Дональда Трампа, который дал организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. В противном случае Соединенные Штаты намерены окончательно прекратить финансирование этой международной структуры и пересмотреть условия членства в ней.


Трамп заявил, что США приостановили перевод взносов в ВОЗ, отметив, что деньги не будут перечисляться до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса. Глава вашингтонской администрации не раз критиковал работу ВОЗ, отмечая, что структура финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае. Белый дом фактически пытается возложить на ВОЗ ответственность за распространение коронавируса в США, поскольку эта организация якобы неверно информировала руководство страны об угрозе пандемии.
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