К сотрудникам милиции обратился мужчина, пояснив, что в течение ночи его автомобиль подожгли. Как сообщил сам потерпевший, под подозрение попал его коллега по работе.





Оперативники в ходе проведения разбирательства установили, что к поджогу транспортного средства причастен 38-летний минчанин.





По оперативной информации, подозреваемый длительное время работал в подчинении потерпевшего. Между мужчинами часто возникали конфликты по поводу невыплаченных денег за выполненную работу.





При встрече, во время очередного возникшего конфликта, фигурант заприметил авто, на котором приехал бывший коллега. В тот же вечер он направился по месту жительства потерпевшего, которое ему было известно ранее, и возле дома обнаружил необходимый автомобиль.





С целью поджечь транспортное средство, минчанин облил его жидкостью для розжига костров, которую заранее приобрел в магазине, и поджег спичками. Поскольку автомобиль не загорелся, подозреваемый начал поджигать отдельные его элементы.









В результате у автомашины были повреждены колеса, капот и крыша. Общая сумма причиненного ущерба составила около 3000 рублей





Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.







