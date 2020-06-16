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Разборки в стиле 90-ых: мужчина поджег машину шефа из-за невыплаченной зарплаты

Сотрудниками отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД столицы задержан 38-летний минчанин, повредивший автомобиль.

К сотрудникам милиции обратился мужчина, пояснив, что в течение ночи его автомобиль подожгли. Как сообщил сам потерпевший, под подозрение попал его коллега по работе.

Оперативники в ходе проведения разбирательства установили, что к поджогу транспортного средства причастен 38-летний минчанин.

По оперативной информации, подозреваемый длительное время работал в подчинении потерпевшего. Между мужчинами часто возникали конфликты по поводу невыплаченных денег за выполненную работу. 

При встрече, во время очередного возникшего конфликта, фигурант заприметил авто, на котором приехал бывший коллега. В тот же вечер он направился по месту жительства потерпевшего, которое ему было известно ранее, и возле дома обнаружил необходимый автомобиль. 

С целью поджечь транспортное средство, минчанин облил его жидкостью для розжига костров, которую заранее приобрел в магазине, и поджег спичками. Поскольку автомобиль не загорелся, подозреваемый начал поджигать отдельные его элементы.


В результате у автомашины были повреждены колеса, капот и крыша. Общая сумма причиненного ущерба составила около 3000 рублей

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.
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