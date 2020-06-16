на одном из участков после очередных выборов архивное фото





Решение о единовременной выплате учителям 0,5 оклада при уходе в трудовой отпуск закреплено постановлением правительства №342.





документе утверждается, что выплата производится "на оздоровление".





Правда, в правительстве не подсказали, где и как можно оздоровиться за условные 100-200 долларов - путевку даже на короткий срок в белорусский санаторий за эти деньги точно не купишь.









Зато общеизвестно, что большинство избирательных участков находятся у нас на территории школ и других учебных заведений и голоса считают именно сотрудники этих заведений. А как они считают голоса, никому в Беларуси рассказывать уже не надо.





Вот только вопрос - неужели учителя в Беларуси опустились так низко и перестали уважать сами себя, что купятся такой подачкой?