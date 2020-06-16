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Власти "покупают" учителей задешево: летом дадут немного денег "на оздоровление"

Власти дадут учителям к летнему отпуску по 0,5 оклада якобы "на оздоровление".

на одном из участков после очередных выборов архивное фото

Решение о единовременной выплате учителям 0,5 оклада при уходе в трудовой отпуск закреплено постановлением правительства №342. 

В документе утверждается, что выплата производится "на оздоровление".

Правда, в правительстве не подсказали, где и как можно оздоровиться за условные 100-200 долларов - путевку даже на короткий срок в белорусский санаторий за эти деньги точно не купишь. 


Зато общеизвестно, что большинство избирательных участков находятся у нас на территории школ и других учебных заведений и голоса считают именно сотрудники этих заведений. А как они считают голоса, никому в Беларуси рассказывать уже не надо.

Вот только вопрос - неужели учителя в Беларуси опустились так низко и перестали уважать сами себя, что купятся такой подачкой?
"Белорусский партизан"
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