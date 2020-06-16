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Такая жизнь: за последние 10 лет столетних беларусов стало гораздо меньше

Беларусы не стареют, а вымирают. Сейчас в Беларуси 428 человек перешагнули столетний рубеж. В 2011 году таких было 558 человек!


В Беларуси сейчас насчитывается 43 980 долгожителей в возрасте 90-99 лет, а 428 человек перешагнули столетний рубеж. Об этом вчера  сообщила руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия), главный внештатный специалист по геронтологии Министерства здравоохранения Людмила Жилевич. Примечательно, что больше всего долгожителей проживает в Витебской области.

То, что белорусы преодолевают 100-летний барьер, безусловно, радует. Однако 428 человек - это очень мало.

В 2016 году по данным на май столетний рубеж преодолели 484 жителя Беларуси. Причем среди регионов страны лидером по числу долгожителей традиционно являлась Гродненская область.

По данным на 1 января 2016 года года в Беларуси насчитывался 531 долгожитель в возрасте 100 лет и старше. 

По данным на 1 июля 2011 года столетний рубеж преодолели 558 жителей Беларуси.
Источник: thinktanks.by
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