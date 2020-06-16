Она настойчиво задавала вопросы блогеру Сергею Тихановскому, с чего началась провокационная ситуация с давкой и милицией и арест блогера. Кем Елена К. была до этой истории, и что делала на пикете? « Белсат » поговорил с людьми, которые хорошо знают женщину.





«Интересный человек»

Имя участницы пикета в Гродно Елены К. стало известно интернавтам буквально через пару часов. Интернет-пользователи нашли ее аккаунты в социальных сетях, адрес, телефон. Наиболее пикантным фактом из ее истории жизни кажется тот, что женщина долгое время оказывала секс-услуги.





Елена родилась в Бобруйске, однако несколько лет назад переехала в Минск. В Бобруйске у нее осталась мама и дочь, которых она совсем недавно забрала к себе. Соседи по бобруйской квартире вспоминают, что она когда-то имела серьезные проблемы с наркотиками и даже сидела в колонии.





Одна из собеседников «Белсата», Кристина (имя изменено по ее просьбе) вместе сидела с Еленой К. в колонии. Она описывает Елену как хорошего человека и говорит, что женщины поддерживали связь и после освобождения.





«Она тот друг, который и должен быть. Всегда за тебя, независимо, прав ты или нет. Но и враг она такой же. Если ее обманывали, то могла и «по щам надавать. Когда я попадала в больницу, она откликалась на первый призыв о помощи. И это мы не лучшими подругами были, а просто знакомыми. Любила пошутить … интересный человек!», – вспоминает женщина.





В доказательство своих слов Кристина говорит, что лучшую подругу, которая продолжала активно «потреблять», Елена вытаскивала как могла: одалживала ей деньги и поддерживала всеми возможными способами. Но в итоге подруга умерла от передозировки.





Елена была в «жестком» потреблении до 2007 года. Бросить наркотические вещества ей помогло рождение дочери. Кристина говорит, что это большая редкость – наркопотребитель, который вышел в ремиссию благодаря детям.





«Она очень заботилась о своей дочери и мамочке. Пока те жили в Бобруйске, очень много помогала им деньгами. Ее мама даже могла и не работать. А в 2019 году перевезла в Минск маму и дочь», – говорит Кристина.









Имела много связей среди милиционеров

Другая собеседница «Белсата» Светлана (имя изменено по просьбе героини) знакома с Еленой К. с 2000 года. Впечатление о ней имеет тоже хорошее. Говорит, что через секс-бизнес у нее были большие связи:





«Среди ее клиентов было много милиционеров — они ведь тоже активно пользуются секс-услугами».





Светлана также соглашается с мнением, что лучше такого врага никому не иметь.









«Елену многие не любили: из-за принципиальности и лидерских качеств. Подруг у нее было очень мало. И среди потребителей, и среди секс-работниц. Отталкивали и ее связи с милицией. Но не помню, чтобы Елена кого-то «сдавала», – утверждает Светлана.





Но конфликты часто случались. Особенно на работе.





«Елена любила выпить, и под алкоголем могла даже подраться. Ей было все равно с кем. Был случай, что на ее место пришла другая девушка. И с той был парень. Они начали драться и тот ее аж просил, чтобы Елена остановилась», – вспоминает Светлана.





Имела жесткий нрав

Из-за своего жесткого нрава Елена и попала в тюрьму в 2002 году. Елена тогда была на принудительном лечении в «Новинках». Ей было плохо, и под лекарством она довольно громко говорила, как одной из соседок по палате мама должна привезти героин. Медсестры это услышали и не отдали передачу.





Но Елена и компания уже настроились на «иглоукалывание», поэтому они побили и связали медсестер, открыли процедурный кабинет, где хранились наркотические препараты. Там они провели долгие часы, обкалываясь всем, что только попадало под руку.





Осудили Елену по нескольким статьям: и за наркотики, и разбой. В итоге она попала в тюрьму на 5 лет.





Но это была не единственная ее судимость. В 2011 году она вновь сидела в колонии, но уже в России, куда завозила наркотики своему тогдашнему парню.









«Секс-работница от природы»

Упоминая о работе Елены К. в секс-бизнесе, Светлана описывает ее как «секс-работницу от природы». Та была очень раскрепощенной женщиной и не обращала внимание на мнение окружающих.





«Вот помните, когда ее снимали на пикете, то она показывала там свой зад. Для нее это норма. Хорошо, что штаны не сняла или голая не пришла», – улыбается Светлана.





Именно такая легкость и привлекала к Елене мужчин. Ее знакомые вспоминают, что в начале 2000-ых она выглядела не очень привлекательно. Но даже тогда не было отбоя от мужчин. Кристина говорит, что даже в колонии у нее были романы.





«Она была такая страшная: рыжая, беззубая, но очень яркая, без комплексов. Любила танцевать – оттуда прозвище «ламбада». Это очень привлекало мужчин. Уже в секс-бизнесе, даже если клиенты не хотели ее брать, она могла их жестами соблазнить. И теперь у нее были постоянные клиенты, несмотря на возраст».





В последнее время она активно следила за собой: нарастила волосы, вставила зубы, делала инъекции. Финансовое положение тоже улучшалось: съемные квартиры становились все лучше и лучше.





Почему она пошла на пикет

В версию о милицейском давлении знакомые женщины не верят. Говорят, что у нее хватало связей среди людей с погонами, чтобы уладить любой вопрос.





«Мне кажется, она пошла на это только из-за денег. Она очень сильно их любит, привыкла жить в достатке. У нее бывали такие случаи, когда она занималась сексом с разными подполковниками, чтобы решить свои какие-то дела. Так что дело здесь не в давлении», – утверждает Светлана.





Кристина также полагает, что пойти на пикет Елену побудили деньгами.





«Мы с ней незадолго до этого случая разговаривали, так она мне сказала, что ни о чем не жалеет. Единственное, что на квартиру не насобирала. Возможно, ей эту квартиру и пообещали взамен».





Кристина вспоминает, что Елена вообще не была сторонницей Лукашенко. Поэтому ее поступок – не проявление гражданской позиции. Женщина даже принимала участие в "тунеядских" протестах в 2017 году.





Последние посты на ее странице в одноклассниках выделялись своей политизированностью. Она писала, что «коронавирус – это мелочь», призывала идти на парад 9 мая.





«Это на нее не похоже. Она обычно просто фотографии там выкладывала и все», – говорит Кристина.





Сейчас знакомые боятся за жизнь Елены. Она не отвечает в социальных сетях, ее телефоны заблокированы.





«Она вляпалась в очень серьезное дело. Под угрозой не только от властей, но и сами люди ей жизни не дадут», – говорит Кристина.







