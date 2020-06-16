Этот список будет обновляться каждую неделю. Его будет объявлять Минздрав, пишет delfi.lt





В списке – в основном не страны Евросоюза и Европейской экономической зоны. Вернувшиеся из этих стран жители Литвы должны 14 дней провести в самоизоляции. Кроме того, они в течение 48 ч. должны зарегистрироваться в Национальном центре общественного здравоохранения, предоставить свои данные специалистам.





Иностранцы из этих стран в Литву могут приехать только в исключительном случае. Те, кто получит разрешение на приезд, должны 14 дней провести в изоляции.









Список стран, жителям которых запрещен въезд на территорию Литвы из-за распространения COVID-19





1. Афганистан

2. Андорра

3. Аргентина

4. Армения

5. Азербайджан

6. Бахрейн

7. Беларусь

8. Боливия

9. Бразилия

10. Центральноафриканская республика

11. Чили

12. Доминиканская республика

13. Джибути

14. Эквадор

15. Габон

16. Гибралтар

17. Гондурас

18. Ирак

19. Иран

20. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

21. США

22. Объединенные Арабские Эмираты

23. Острова Кайман

24. Катар

25. Колумбия

26. Кувейт

27. Мальдивы

28. Мексика

29. Молдова

30. Оман

31. Пакистан

32. Панама

33. Перу

34. ЮАР

35. Португалия

36. Пуэрто-Рико

37. Россия

38. Сан-Марино

39. Сан-Томе и Принсипи

40. Саудовская Аравия

41. Сингапур

42. Суринам

43. Македония

44. Швеция

45. Республика Островов Зелёного Мыса