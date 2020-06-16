Шок! Такого еще не было – берега Немана усыпаны мертвой рыбой

Мертвые тушки несколько дней плывут по реке или в больших количествах прибиваются к берегу. Как теперь выглядят берега Немана у прогулочной набережной в Гродно, смотрите в видео Sputnik













Мертвую рыбу, которая в больших количествах прибивалась к берегам, заметили в районе Гродно, у центрального пляжа, а также в нескольких километрах выше по течению. По словам местных рыбаков, это началось в пятницу, 12 июня, и продолжалось все выходные.





Чтобы увидеть масштаб бедствия, достаточно прийти на центральный пляж в Гродно. Здесь десяток рыб скопилось у сетки детского "лягушатника", рыбы разных размеров лежат на песке у воды, на траве по соседству.





В паре десятков метров ниже по течению в осоке можно увидеть погибшую рыбу длиной около 70 сантиметров. Рыбаки видели плывущих вверх брюхом крупных особей щуки, усача, судака, говорят, что погибает даже крайне живучий карась.





Мор рыбы стал настоящим пиром для чаек, которые сбиваются в стаи и с громкими криками кружат над Неманом в черте города. У мостов течение реки замедляется, также рыба прибивается к берегам островка в середине Немана, здесь птицам легче вытаскивать мертвую рыбку из воды.





Гродненские экологи выясняют причины бедствия. Как сообщил Sputnik председатель Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Шлык, предварительная причина мора рыбы – нехватка кислорода в воде.





В некоторых местах концентрация кислорода понизилась до 1,6 миллиграмма на кубический дециметр. Минимально допустимая норма – 6 миллиграммов. Анализ химического состава воды еще делается.





У гродненских рыбаков есть другая версия: они уверены, что рыба отравилась химикатами, которыми раз в три дня обрабатывают гродненские улицы и остановки для профилактики коронавируса.





С дождевой водой через ливневые стоки химические вещества попали в Неман. С версией о нехватке кислорода они не согласны, говорят, что за много лет такой массовый мор рыбы наблюдают впервые.