ВОЗ предупреждает об угрозе возвращения самой большой опасности COVID-19
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что страны мира "должны быть в курсе возможности восстановления" наибольшей опасности коронавирусной инфекции.
Гебрейесус подчеркнул, что Европа продолжает открывать границы между государствами, а в Китае произошла новая вспышка болезни, из-за которой жесткий карантин ввели в части столицы страны – Пекине.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в мире превысило 8 миллионов, умерли более 436 тысяч человек.
По мнению главы ВОЗ, понадобилось около двух месяцев, чтобы достичь нынешней скорости распространения вируса, около 100 тысяч случаев в день, и темпы такого распространения ускоряются в Азии и Америке.
Источник: obozrevatel.com
10:20 16/06/2020
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