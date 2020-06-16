







Гебрейесус подчеркнул, что Европа продолжает открывать границы между государствами, а в Китае произошла новая вспышка болезни, из-за которой жесткий карантин ввели в части столицы страны – Пекине.





По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в мире превысило 8 миллионов, умерли более 436 тысяч человек.





По мнению главы ВОЗ, понадобилось около двух месяцев, чтобы достичь нынешней скорости распространения вируса, около 100 тысяч случаев в день, и темпы такого распространения ускоряются в Азии и Америке.