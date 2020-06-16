Первую леди Украины госпитализировали

семья Зеленских, архивное фото





Супругу президента Украины Елену Зеленскую, у которой на прошлой неделе подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, госпитализировали в одну из больниц в Киеве, сообщил Офис президента в Telegram 16 июня.





У первой леди диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию.





"В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", – сообщили в Офисе президента.





Зеленская находится в изоляции.





15 июня президенту Владимиру Зеленскому и детям опять провели тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции, результаты отрицательные, сказано в сообщении.





О том, что супруга президента сдала положительный тест на коронавирус, стало известно сегодня утром. В Офисе президента сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни нет.