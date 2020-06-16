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Первую леди Украины госпитализировали

У первой леди Украины Елены Зеленской, у которой на прошлой неделе подтвердили коронавирус, диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, сообщил Офис президента.

семья Зеленских, архивное фото

Супругу президента Украины Елену Зеленскую, у которой на прошлой неделе подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, госпитализировали в одну из больниц в Киеве, сообщил Офис президента в Telegram 16 июня.

У первой леди диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию. 

"В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", – сообщили в Офисе президента. 

Зеленская находится в изоляции.

15 июня президенту Владимиру Зеленскому и детям опять провели тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции, результаты отрицательные, сказано в сообщении.

О том, что супруга президента сдала положительный тест на коронавирус, стало известно сегодня утром. В Офисе президента сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни нет.
Источник: gordonua.com
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