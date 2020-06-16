"Оскар-2021" тоже под угрозой - церемонию отложили





Пока не понятно, пройдёт ли церемония как обычно, или организаторы придумают онлайн-вариант "Оскаров".





Также продлевается срок подачи заявок на участие в программе премии.





Возможность претендовать на "Оскар" получили фильмы, выходящие в прокат с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года.





Вручение Оскаров в истории премии откладывалось трижды. В 1938 году церемонию перенесли из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968-м - из-за убийства Мартина Лютера Кинга, а в 1981-м - после покушения на жизнь президента Рональда Рейгана.





"Уже больше века кино играет важную роль в нашей жизни - оно вдохновляет, развлекает и утешает нас в самые тёмные времена", - говорится в заявлении президента Американской киноакадемии Дэвида Рубина.





Продлевая срок подачи заявок и перенося церемонию, академия надеется дать кинопроизводителям время, чтобы закончить производство фильмов, приостановленных из-за пандемии, добавил Рубин.





"Предстоящая церемония и открытие нашего нового музея будет историческим моментом: любителей фильмов во всём мире объединит кино", - заявил глава академии.





Список претендентов на кинопремию будет опубликован 15 марта следующего года.









Другие правила

В соответствии с новыми правилами киноакадемии, на Оскар могут претендовать фильмы, снятые для стриминговых платформ, таких как Netflix.





Таким образом, от классических правил, которые гласят, что номинируемый фильм должен демонстрироваться в кинотеатрах Лос-Анджелеса по меньшей мере неделю, отступили. Кинотеатры в Лос-Анджелесе закрыты, как и в большинстве стран мира.





В связи с пандемией производство многих фильмов было приостановлено, премьеры отложены или вовсе отменены. Некоторые фильмы миновали этап проката в кинотеатровах и вышли сразу в онлайне или на цифровых носителях.





На прошлой неделе киноакадемия вновь заявила, что будет стараться сделать список номинантов более представительным - "Оскар" давно критикуют за то, что на премии представлено мало работ режисеров-женщин и представителей этнических меньшинств.





"Оскар" - не единственное крупное мероприятие, которого коснулась пандемия. Вручение престижной театральной премии "Тони", которое должно было состояться в июне, перенесено на неопределённый срок. Также из-за пандемии перенесли олимпийские игры в Токио и "Евровидение".