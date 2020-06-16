"Белавиа" возобновляет полеты в Стамбул

Такая информация размещена в аккаунте авиаперевозчика в Facebook, сообщает БЕЛТА.





Все пассажиры старше двух лет должны носить медицинские маски в аэропорту и на борту самолета. Детям в возрасте от двух до 12 лет разрешается пользоваться подходящей по размеру маской или банданой. Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, астмой, аутизмом и те, которым по медпоказаниям нельзя носить маску долгое время, могут использовать защитные щитки для лица. Для подтверждения такого заболевания требуется медицинское заключение.









В качестве ручной клади в салон можно проносить только дамские сумки, небольшие мужские сумки для документов, ноутбуки и сумки для переноски детей.





Запрещается перемещение по самолету во время полета за исключением посещения туалета.





Бортовое питание для пассажиров предоставляется в порядке очередности для соблюдения дистанции между людьми, которые одновременно сняли маски.





Билет можно купить на сайте авиакомпании.



