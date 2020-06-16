Шагал в деле! В галерее «Белгазпромбанка» вместо картин на стенах появились пустые рамы с QR-кодами
Галерея «Арт-Беларусь» возобновит работу с 16 июня
На официальной странице галереи «Арт-Беларусь» на facebook сообщили, что на вместо картин на стены повесили пустые рамы с QR-кодами.
«Наша главная задача сейчас состоит в том, чтобы рассказать именно об этих картинах художников, которые родились в Беларуси. У каждого посетителя будет возможность увидеть их на большом проекторе. А для того, чтобы узнать информацию о художнике, необходимо будет просто навести устройство и считать QR-код», — отметили на странице галереи.
Вход в галерею будет свободным, пишет kp.by
Напомним, что картины из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» были изъяты и приобщены к уголовному делу. В четверг, 11 июня, в офисах банка прошли обыски.
09:28 16/06/2020
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