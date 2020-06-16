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Число жертв коронавируса в мире превысило 436 тыс., число инфицированных - 8 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро  вторника достигло 436 тыс. 899 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 505, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 вторника насчитывалось 8 млн 034 тыс. 461 инфицированный COVID-19, рост за сутки составил 121 тыс. 480, излечились более 3,8 млн. человек, пишет interfax.by


Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 113 тыс. 901 (116 тыс. 127 скончавшихся), Бразилии - 888 тыс. 271 (43 тыс. 959), Индии - 332 тыс. 424 (9 тыс. 900), Великобритании - 298 тыс. 315 (41 тыс. 821), Испании - 244 тыс. 109 (27 тыс. 136), Италии - 237 тыс. 290 (34 тыс. 371), Перу - 232 тыс. 992 (6 тыс. 860), Франции - 194 тыс. 305 (29 тыс. 439), Иране - 189 тыс. 876 (8 тыс. 950), Германии - 187 тыс. 682 (8 тыс. 807), Турции - 179 тыс. 831 (4 тыс. 825), Чили - 179 тыс. 436 (3 тыс. 362), Мексике - 150 тыс. 264 (17 тыс. 580), Пакистане - 144 тыс.478 (2 тыс. 839), Саудовской Аравии - 132 тыс. 048 (1 тыс. 011), Канаде - 100 тыс. 736 (8 тыс. 228).

Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах и районах мира.
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