Решение Швеции и Белоруссии не вводить жесткие карантинные меры во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не было мудрым, поэтомустраны понесли слишком большой ущерб. Об этом сообщил РБК профессор кафедры молекулярной медицины университета Падуи, итальянский вирусолог Андреа Крисанти, пишет baltnews.ee





Он отметил, что, в частности, для Швеции это было слишком поспешным решением:





"Я думаю, что Швеция платит высокую цену за это решение. Там много человек умерли из-за вируса, а передача его не ослабевает. В качестве последствия этого решения соседние страны закрывают границы со Швецией", – подчеркнул Крисанти.

По его словам, в данный момент не существует научного доказательства того, что человек или же целая популяция могут достичь длительного устойчивого иммунитета к вирусу. Он отметил, что те страны, которые изначально не планировали вводить жесткий карантин, пересматривают свою позицию.









Ранее главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что из-за отказа от карантина в стране погибло слишком много людей. По его словам, Королевству стоило бы пересмотреть свою политику и ввести более жесткие карантинные меры.





"Если бы столкнулись с той же болезнью, зная о ней то, что мы знаем сегодня, думаю, что нам стоило бы сделать нечто среднее между тем, что было сделано в Швеции и в остальном мире", – подчеркнул Тегнелл.

Белоруссия придерживалась похожей стратегии по борьбе с пандемией коронавируса и не стала вводить жесткого карантина. Президент страны Александр Лукашенко положительно оценил это решение.









Т



