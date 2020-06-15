СМИ: В Климовичах умерла 50-летняя медсестра, у нее был коронавирус





По словам дочери Светланы Виктории, женщину сначала положили в инфекционное отделение в Климовичах, потом перевели в Могилев. 30 дней женщина провела на ИВЛ. По словам Виктории, ее матери сделали три теста на коронавирус: первые два были отрицательные, третий — положительный. В семье Светланы также переболели еще четыре человека, в том числе муж и его мать.





Виктория рассказала, что хоронили маму в закрытом гробу, а «официально причиной смерти написали «сердце».









По данным на 15 июня, в Беларуси 54 680 случаев COVID-19 (+ 707 инфицированных за сутки), выздоровели и выписаны 30 420 пациентов (+ 317 за сутки), умерли 312 пациентов (+ 4 за сутки).





Минздрав Беларуси не сообщает, сколько медиков умерли за время пандемии. Об этом СМИ рассказывают родственники и коллеги умерших медработников.