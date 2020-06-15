



Сегодня состоялся телефонный разговор между руководителями министерств иностранных дел Беларуси и Канады, передает "Белсат"





«Страны обсудили конкретные шаги по дальнейшему развитию двусторонних контактов, экономическому диалогу, взаимодействию в рамках международных организаций», – говорится в сообщении.





Также Владимир Макей и Франсуа-Филипп Шампань обменялись информацией о мерах, которые предпринимают страны, чтобы противодействовать распространению COVID-19. Белорусский министр иностранных дел выразил благодарность канадской стороне за решение прислать гуманитарную помощь в Беларусь.





Канада – не единственная страна, которая оказывает гуманитарную помощь Беларуси. Ранее Польша дважды отправляла несколько десятков фур со средствами индивидуальной защиты, тестами и аппаратами ИВЛ.



