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Канада пришлет Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Об этом сегодня говорили министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщаетофициальный сайт МИД.


Сегодня состоялся телефонный разговор между руководителями министерств иностранных дел Беларуси и Канады, передает "Белсат".

«Страны обсудили конкретные шаги по дальнейшему развитию двусторонних контактов, экономическому диалогу, взаимодействию в рамках международных организаций», – говорится в сообщении.

Также Владимир Макей и Франсуа-Филипп Шампань обменялись информацией о мерах, которые предпринимают страны, чтобы противодействовать распространению COVID-19. Белорусский министр иностранных дел выразил благодарность канадской стороне за решение прислать гуманитарную помощь в Беларусь.

Канада – не единственная страна, которая оказывает гуманитарную помощь Беларуси. Ранее Польша дважды отправляла несколько десятков фур со средствами индивидуальной защиты, тестами и аппаратами ИВЛ.
КТ/ИР belsat.eu
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