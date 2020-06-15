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«Мы ждем перемен». Гродненские выпускники перепели хит Виктора Цоя

Гродненские выпускники перепели по-белорусски известную песню Виктора Цоя «Перемен», пишет портал Hrodna.life.

В комментарии они отметили, что ранее не интересовались политикой, однако последние события в Беларуси заставили их высказаться.


«Этим видео мы хотим показать, что нам небезразлична ситуация в стране. Мы – молодые граждане Беларуси и нам здесь жить. Мы хотим перемен и это нормально. А ненормально то, когда президент нарушает Конституцию и руководит страной уже 26 лет. Мы не говорим, что плохо живем, но нам не с чем сравнивать и мы не знаем, как жить при другом президенте», – сказали выпускники .

Песню они подготовили несколько недель назад – еще до выпускных. Выбрали именно эту композицию, ведь она ассоциируется с переменами.

«Говорят, в Беларуси свобода слова. Молчать мы не можем. Мы не призываем народ выходить на протесты, мы спели о ситуации, которая происходит сегодня в стране: провокации на пикетах и задержания. Мы же все видим и это бесчеловечно. Мы хотим, чтобы у Беларуси будущего был выбор. И еще мы ждем перемен в культуре и не хотим, чтобы белорусский язык умирал», – говорят авторы ролика.


Исполнители решили остаться анонимными, так как сейчас идет вступительная кампания, а они не хотят иметь проблем при поступлении в университеты.

Гродненцы – не единственные старшеклассники, которые высказались по поводу текущих политических событий в Беларуси. Ранее так сделал выпускник минской гимназии №192 Владислав Римашевский, который на выпускной линейке выкрикнул «Жыве Беларусь!», передает "Белсат".
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