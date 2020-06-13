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Названа стоимость вакцины от коронавируса

Четыре страны ЕС заключили соглашение на поставку 300 миллионов доз вакцин.

Испытания вакцины против COVID-19 начались в апреле в Великобритании
© newsone.ws

Четыре страны ЕС заключили соглашение с фармацевтическим гигантом AstraZeneca на поставку не менее 300 миллионов доз вакцины COVID-19 под названием AZD1222, которая в настоящее время проходит испытания в Оксфордском университете.

Соглашение, подписанное англо-шведской компанией и Европейским альянсом инклюзивных вакцин, также сделает вакцину доступной для любой страны ЕС, которая желает принять участие в этой инициативе.

Ожидается, что расходы будут компенсированы за счет финансирования со стороны правительств, передает euronews.


Стоимость вакцин составит 750 млн евро, или 2,5 евро за одну дозу.

Испытания вакцины против COVID-19 начались в апреле в Великобритании с участием более 1000 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Еще один раунд с 10 000 добровольцев начался в мае.

Другие компании, в том числе американская биотехнологическая компания Moderna и французская фармацевтическая компания Sanofi, занимаются созданием вакцины против коронавируса, которая является единственным возможным способом безопасного возвращения к "нормальной жизни" в мире после COVID-19.

Ранее в США заявили о завершении создания вакцины от коронавируса и переходу к ее испытаниям. В свою очередь Китай также планирует завершить испытания вакцины к осени.
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