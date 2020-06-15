+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Подводный Wi-Fi прошел первые успешные испытания

Эксперты считают, что новая система беспроводного интернета, которая отсылает сигналы через лучи света, может спровоцировать революцию в сфере коммуникации.

Иллюстрация / REUTERS 

Новую технологию прозвали "Aqua-Fi". Она была разработана для того, чтобы дайверы могли передавать видео и данные на поверхность или опщаться под водой не только жестами рук. Об этом пишет Newsweek

Во время испытаний прототип подводной сети показал способность отправлять уведомления с помощью LED и лазеров. Технологию разработали ученые из Университета наук и технологий короля Абдуллы в Саудовской Аравии. В результатах своих исследований, опубликованных в этом месяце в IEEE Communications, они описали, как оптическая сеть может обеспечивать интернет-соединение под водой. 

"Это первый случай, когда кто-то использовал интернет под водой посредством полностью беспроводного соединения", - сказал автор исследования профессор Басем Шихара. "Люди из научных кругов и промышленности хотят мониторить и исследовать подводную среду подробно", - пояснил он. 

Aqua-Fi использует радиоволны, чтобы отправить данные со смартфона дайвера на компьютер Raspberry Pi, прикрепленный к оборудованию на его спине. В свою очередь, компьютер отправляет фото, видео и данные с помощью луча света компьютеру на поверхности, который соединен с интернетом через спутник. Это похоже на то, как Wi-Fi-бустер расширяет покрытие домашнего роутера. 

Кроме света,  подводное соединение возможно с помощью радио-волн и акустических сигналов. Но у каждого способа есть ограничения. Например, радио-волна может пересылать данные на короткие расстояния. 


Акустические же сигналы способны обеспечить связь на большей глубине, но с очень низкой скоростью. В свою очередь, видимый свет способен доставлять большое количество данных с большой глубины. Однако, он требует сохранения четкой видимой линии между передатчиком и приемником. Ученые говорят, что новый метод Aqua-Fi сочетает в себе радио и световые сигналы. 

Во время испытаний они загружали на устройство под водой и на поверхности мультимедийные файлы. Передача осуществлялась между двумя компьютерами, расположенными по несколько метров друг от друга в спокойной воде. Максимальная скорость передачи во время испытаний достигла 2,11 Мегабит за секунду.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЧТО ТВОРЯТ "ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ДЕТИ" В БЕЛАРУСИ?
Владимир Подгол
Очередь к гробу
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru