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Евровидения-2021 состоится! Известны даты проведения

Полуфиналы песенного конкурса «Евровидение-2021» пройдут в нидерландском Роттердаме 18 и 20 мая 2021 года, финал состоится 22 мая.

В мае на официальном сайте песенного конкурса «Евровидение» появилась информация о следующем его проведении. Так, стало известно, что конкурс уже «Евровидение-2021» пройдет в нидерландском Роттердаме, пишет "Комсомольская правда".

15 июня стали известны даты проведения конкурса. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая 2021 года. Финал же пройдёт 22 мая.

Для главного песенного первенства Европы в следующем году будет выделен в концертный зал Ahoy.


Ранее мы писали, что из-за эпидемиологической ситуации в мире ежегодный песенный конкурс «Евровидение» в 2020 году состоялось в формате онлайн-концертов.

Беларусь представит группа VAL с песней «Да відна» на белорусском языке.
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