Евровидения-2021 состоится! Известны даты проведения

В мае на официальном сайте песенного конкурса «Евровидение» появилась информация о следующем его проведении. Так, стало известно, что конкурс уже «Евровидение-2021» пройдет в нидерландском Роттердаме, пишет "Комсомольская правда".





15 июня стали известны даты проведения конкурса. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая 2021 года. Финал же пройдёт 22 мая.





Для главного песенного первенства Европы в следующем году будет выделен в концертный зал Ahoy.







