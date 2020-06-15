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В Турции - всплеск COVID-19, уже три дня - более тысячи случаев за сутки

В Турции после длительного периода вновь наблюдается увеличение ежедневного количества новых случаев коронавируса.


Об этом свидетельствуют статистические данные, сообщает Укринформ.

За последние трое суток количество новых больных ежедневно превышает тысячу. В частности, 14 июня их было 1 562, 13 июня - 1 459, а 12 июня - 1 195. В то же время, 11 июня этот показатель был на уровне 987-ми.

До этого более тысячи новых случаев было зафиксировано последний раз 29 мая - 1 141.

Таким образом, показатель роста между 7 июня (914 новых случаев) и 14 июня (1 562) увеличился на 70,9%. При этом уровень смертности снизился на 34,8% - с 23 летальных случаев 7 июня до 15-ти 14 июня.

Наблюдается также рост количества больных в реанимации - почти на 17% с 7 по 14 июня.


За прошлые сутки летальных случаев зарегистрировано 15, выздоровели 1 330 человек. В реанимации находится 717 инфицированных, 290 человек интубированных.

В Турции постепенно ослабляют ограничительные меры. Вторые выходные подряд отсутствует введенный комендантский час в тех провинциях, где это делали раньше. Детям и людям старше 65 лет разрешили выходить из дома.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 8 035 542 случая заражения коронавирусом, из них 436 408 летальных, выздоровели 4 152 496 человек.
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