+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Беларусы требуют запретить въезд в Минск машинам в зависимости от цифр на номерах

Беларусы требуют запретить въезд в Минск машинам в зависимости от цифр на номерах. Соответствующая петиция появилась на портале «Удобный город».


Проблема состоит в том, что в городе Минске очень много машин. Из-за этого образуются пробки и большая загазованность. Некоторые автомобили мешают работе общественного транспорта, пишет www.the-village.me.

В связи с чем, предлагаем сократить количество личного транспорта следующим образом: по нечётным числам месяца в городе допускается движение автомобилей с госномером начинающимся с цифр 1, 3, 5, 7, 9, а по чётным числам месяца автомобилей, имеющих госномера с 0, 2, 4, 6, 8 в начале.

Петицию подписали 16 человек, через 27 дней она отправится в ГУВД Мингорисполкома.

Ограничения по принципу четных и нечетных номеров еще в 2013 году ввели в Пекине; в марте 2014–го аналогичный запрет, но лишь на один день, ввели в Париже, а в декабре 2016­го — в Мадриде.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЧТО ТВОРЯТ "ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ДЕТИ" В БЕЛАРУСИ?
Владимир Подгол
Очередь к гробу
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru