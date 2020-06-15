На продавцов и официантов без масок теперь можно пожаловаться онлайн

Всего в списке 11 нарушений, на которые следует жаловаться в МАРТ из-за ситуации с коронавирусом:





1. Сотрудники не обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания (в том числе масками, повязками или щитками для лица), дезинфицирующими средствами (в том числе салфетками, гелями, спреями и другими средствами) для обработки рук.





2. Сотрудники не обеспечены перчатками.





3. Фасовка / нарезка продуктов производится самими покупателями.





4. Фасовка товаров производится вблизи скопления покупателей (менее 1-1,5 метра).





5. Реализация неупакованных пищевых продуктов (за исключением упакованных производителем, а также фруктов, овощей и иных, подлежащих мытью перед употреблением).





6. Отсутствие дезинфицирующих средств для потребителей.





7. Проводятся дегустации пищевых продуктов (либо иные подобные мероприятия).





8. Отсутствие специальной разметку (на расстоянии не менее 1-1,5 метра) для дистанцирования покупателей в местах расположения контрольно-кассовых узлов.









9. Использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями и поврежденной эмалью.





10. Не обеспечена возможность дистанцирования потребителей (например, столики в кафе или места для потребителей бытовых услуг расположены на расстоянии менее 1-1,5 метра).





11. Не ограничен доступ в служебные помещения лиц, не связанных с деятельностью объекта.





Анкета не анонимная — обязательно нужно указать свои имя и фамилию и опционально — контакт.