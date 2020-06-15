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Тело 16-летней девушки нашли на берегу реки в Новополоцке

Тело 16-летней девушки нашли в Новополоцке на берегу Западной Двины

Вечером 11 июня в милицию позвонила воспитатель одного из учреждений образования Новополоцка и рассказала, что учащаяся ушла из общежития, ее не могут найти. Вечером 12 июня на берегу Западной Двины в черте города правоохранители нашли тело девушки.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи и сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе отрабатываются подозреваемые лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство).
Источник: belta.by
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