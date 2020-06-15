Тело 16-летней девушки нашли на берегу реки в Новополоцке

Вечером 11 июня в милицию позвонила воспитатель одного из учреждений образования Новополоцка и рассказала, что учащаяся ушла из общежития, ее не могут найти. Вечером 12 июня на берегу Западной Двины в черте города правоохранители нашли тело девушки.





Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи и сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе отрабатываются подозреваемые лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.





Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство).