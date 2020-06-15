Белавиа планирует первый чартер в Египет на 4 июля

"Первый чартерный рейс в Хургаду, Египет, планируется на 4 июля", - рассказали представители авиакомпании.





Как ранее сообщил министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба, с 1 июля в стране возобновляется работа всех аэропортов.





Выполнение регулярных международных авиарейсов была приостановлена в марте в связи с эпидемией коронавируса.

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