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"Будет чем украсить 17 резиденций Лукашенко" Беларусы возмущены арестом коллекции Белгазпромбанка

Так называемое "дело Белгазпромбанка" продолжается. Более того, к нему сейчас приобщили еще картины из корпоративной коллекции банка.

"Будет чем украсить 17 резиденций Лукашенко" Беларусы возмущены арестом коллекции Белгазпромбанка
фрагмент картины "Ева" Хаима Сутина
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Кyky рассказывает, как так вышло, что произведения искусства, которые под руководством Бабарико возвращали в Беларусь, пытаются педставить как доказательство его же вины.

Что произошло?

В эфире «Беларусь-1» сообщили, что к "делу Белгазпромбанка" приобщены 150 картин из корпоративной коллекции общей стоимостью около 20 миллионов долларов. Среди них есть работы Марка Шагала и Хаима Сутина. 

К примеру, «Еву» Сутина банк купил на аукционе Sotheby’s за 1,8 миллионов долларов и привез в Беларусь (вероятно, это самая дорогая картина в Беларуси). Работы были выставлены в галерее «Арт-Беларусь», видимо, до прошедших выходных.

В сюжете «Беларусь-1» сказано, что по делу изъято еще 4 миллиона долларов, ценные бумаги на 500 тысяч долларов, облигации, золото и т.д: «Полторы сотни картин общей стоимостью около 20 миллионов долларов также приобщены к делу. Есть информация, что их готовили к срочному вывозу из страны. Впрочем, истинная стоимость данных активов может быть куда выше. Можно только представить, за сколько они могли быть проданы на аукционах», – утверждает ведущий Иван Эйсмонт. 

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Что это значит: госканал как бы намекает, что картины хотели вывезти из Беларуси – причем теми же людьми, которые когда-то как раз возвращали эти шедевры в страну. 

Стоит отметить, недоступными для беларусов картины стали как раз сейчас – когда их увезли из галереи. 

Если вам мало о чем говорит имя Сутина, предлагаем прочесть эти два материала:



Почему это происходит?

Если совсем кратко, то после подачи заявлений в ЦИК у претендентов на пост президента начались проблемы. Тихановский в СИЗО, его жена отменяет пикеты; к Цепкало то ли приходят с обыском, то ли нет; но вокруг Бабарико скандал еще больше. 

Его экс-коллег и друзей задержали в подозрении на уход от уплаты налогов и легализацию незаконных доходов. Власти уже заявили, что и на самого Бабарико у них тоже что-то есть, хотя если бы  боло, то уже давно бы сидел. Бабарико. естественно, любую вину отрицает. 

Прочитайте материал «Дело Белгазпромбанка. Что вообще происходит – и почему Лукашенко говорит, что Бабарико может сесть», из которого станет понятно, почему Лукашенко так боится кандидата в кандидаты на пост президента.


Как реагируют люди?


@SiarheiHudzilin "Кажется в нормальной стране начинаем жить: Следственный комитет вернул картины Шагала и Сутина в Беларусь. Ну красавчики же. На месте Эрмитажа я бы ерзал уже..." 

@Motolko Лучше бы Крыж Эўфрасіньні Полацкай у русских отжал, заработал бы себе еще 3% может.

Ответ пользователю @Motolko
Вернут народу и развесят во Дворце Независимости. Так будет надежнее.

Связь между Тихановским и Бабарико/Белгазпромбанком очевидна: награбленное они хранили в одинаковых мусорных пакетах
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