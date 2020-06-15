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Евровидение-2021: названа дата проведения конкурса

Международный песенный конкурс Евровидение-2021 состоится 18, 20 и 22 мая в городе Роттердам (Нидерланды).

Соревнование пройдет в стандартном формате: два полуфинала и гранд-финал. Об этом сообщили организаторы на официальном сайте Евровидения.

Так, первый и второй полуфиналы состоятся 18 и 20 мая соответственно. В рамках концертов конкурсанты будут бороться за право выступить в финале. Всего будет выбрано по 10 конкурсантов с каждого полуфинала.

Финал состоится в субботу, 22 мая. Мероприятия будут проходить на той же концертной площадке, что и планировалось в 2020 году – зале Ahoy Arena в Роттердаме.

Напомним, конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Вместо него организаторы провели альтернативное онлайн-шоу Europe Shine A Light, где показали песни всех конкурсантов, однако без голосования за победителя.


По желанию стран-участниц, они могут отправить на музыкальные соревнования в 2021 году тех же представителей, что были выбраны для поездки в 2020-м, но с новыми песнями

Победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. До 2021 года он остается действующим обладателем почетного статуса.
Источник: obozrevatel.com
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