Минздрав отчитался: в стране обнаружено почти 55 тысяч заразивших COVID-19
В Беларуси на 15 июня официально зарегистрированы 54 тыс. 680 человек с положительным тестом на COVID-19 (+707 за сутки).
Из них за минувшие сутки умерли 4 человека (по официальной версии за все время 312 человек)
Выздоровели и выписаны 30 тыс. 420 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом за сутки были выписаны 317 человек
Утверждается, что всего было проведено 749 тыс. 917 тестов.
"Белорусский партизан"
14:07 15/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение