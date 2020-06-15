



Из них за минувшие сутки умерли 4 человека (по официальной версии за все время 312 человек)





Выздоровели и выписаны 30 тыс. 420 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом за сутки были выписаны 317 человек





Утверждается, что всего было проведено 749 тыс. 917 тестов.



