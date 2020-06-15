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Минздрав отчитался: в стране обнаружено почти 55 тысяч заразивших COVID-19

В Беларуси на 15 июня официально зарегистрированы 54 тыс. 680 человек с положительным тестом на COVID-19 (+707 за сутки).


Из них за минувшие сутки умерли 4 человека (по официальной версии за все время 312 человек)

Выздоровели и выписаны 30 тыс. 420 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом за сутки были выписаны 317 человек

Утверждается, что всего было проведено 749 тыс. 917 тестов. 
"Белорусский партизан"
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