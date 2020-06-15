Минздрав увидел "положительную динамику"

"Мы отслеживаем эпидситуацию и можем говорить о том, что сегодня количество заболеваний снижается. Прогнозы, которые были сделаны ранее на июнь месяц о плавном снижении заболеваемости, сбываются. Есть территории, где заболеваемость практически минимальная, есть территории, где еще эпидпроцесс продолжается, но в целом мы видим положительную динамику", - сообщила Жукова в эфире телеканала ОНТ.





Однако, по ее словам, вторая волна вируса не исключена. "Во всяком случае, система здравоохранения готовится к этому. Мы будем наблюдать за странами, которые сегодня находятся несколько в иной стадии, где инфекция в том виде, в каком мы наблюдали ее в марте и апреле, где этот эпидпроцесс завершился, и будем делать выводы и строить прогнозы", - подчеркнула она.



