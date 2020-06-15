Выборы в условиях цейтнота: 11 кандидатов и возможен второй тур

Одиннадцать кандидатов примут участие в борьбе за пост президента Польши на выборах, которые пройдут 28 июня.





Государственная избирательная комиссия республики официально проинформировала, что зарегистрировала 11 человек в качестве кандидатов в президенты. При этом в соответствии с календарем проведения выборов, регистрация кандидатов на пост главы государства окончена.





По данным Госизбиркома, уже зарегистрированы избирательные комитеты, лидерами которых являются:





действующий глава государства, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда;





кандидат от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский;





Владислав Косиняк-Камыш (Польская крестьянская партия);





Роберт Бедронь (объединение левых сил);





Шимон Холовня (независимый кандидат);





Кшиштоф Босак (объединение националистов и евроскептиков "Конфедерация");





Станислав Жултек ("Конгресс новых правых");





Марек Якубяк ("Федерация для Польской Республики");





Мирослав Пиотровский ("Движение Настоящая Европа");





Павел Танайно (беспартийный кандидат, представляющий предпринимателей);





глава Союза труда, политик левых взглядов, Вальдемар Витковский.





Самыми молодыми кандидатами являются Косиняк-Камыш и Босак – им по 38 лет. Самый старший из кандидатов - Витковский. Ему 66 лет. Семерым кандидатам нет 50 лет, 60-летний порог перешли лишь двое из них.









Лидеры и аутсайдеры на выборах в Польше

Поддержка действующего президента Польши Анджея Дуды менее чем на один процент превышает поддержку кандидата от оппозиции Рафала Тшасковского за две недели до выборов главы государства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного лабораторией IBRIS.





Таким образом, можно предполагать, что ни один из кандидатов не наберет 50% голосов в первом туре выборов и потребуется второй тур.





По данным социологического исследования, за действующего президента Дуду свой голос в первом туре намерены отдать 40,7% опрошенных (такой результат означает снижение поддержки на 2 пункта по сравнению с предыдущим опросом).





Второе место занял Тшасковский, который может рассчитывать на поддержку 28% избирателей (плюс 1,4 процентных пункта).





Тройку лидеров замыкает лидер Польской крестьянской партии Владислав Косняк-Камыш, за которого хотят проголосовать 9,7% опрошенных (+2,5 процентных пункта).





Таким образом, можно предполагать, что ни один из кандидатов не наберет 50% голосов в первом туре выборов и потребуется второй тур.





Из результатов исследования следует, что если бы голосование состоялось в минувшее воскресенье, то президентом снова стал бы Дуда. Однако его преимущество перед Тшасковским минимально. Так, о желании проголосовать за Дуду высказались 48,8% опрошенных, а за Тшасковского - 48%. При этом 3% участников опроса затруднились назвать своего кандидата при необходимости выбора между Дудой и Тшасковским.





Прогнозируемая явка на выборах составляет 65% избирателей.





Исследование было проведено с 12 по 13 июня, с участием 1100 человек методом телефонного опроса. Максимальная погрешность составляет 3%.





Эпидемия и цейтнот

Ранее выборы были назначены на 10 мая, но политические споры привели к тому, что власти страны не успели подготовиться к их проведению в новых условиях, во время эпидемии коронавируса. Правящая партия "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая, как планировалось ранее. Государственная избирательная комиссия признала выборы несостоявшимися.





При этом власти страны проводят выборы в условиях цейтнота, так как 6 августа завершается срок полномочий действующего президента Дуды. Для того чтобы не нарушить конституцию страны, первый тур выборов должен пройти не позже, чем 28 июня.





Это привело к тому, что претендентам на президентский пост было отведено очень мало времени на такие этапы избирательной кампании, как сбор необходимых 100 тысяч подписей и агитацию. Причем недавно принятый парламентом закон предусматривает, что кандидаты, зарегистрированные на несостоявшихся 10 мая выборах, остались таковыми на новых выборах.









Те же, кто захотел присоединиться к избирательной кампании, вынуждены были проходить все процедуры в сжатые сроки. Это касается, в частности, Тшасковского, так как оппозиция несколько недель назад решила сменить своего кандидата, которым ранее была Малгожата Кидава-Блоньская.