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Аварийная посадка в Гомеле: в двигатель самолета попала птица

14 июня в 11-24 спасателям поступило сообщение об инциденте в аэропорту «Гомель» Гомельского района.

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, самолет марки ВЕ40, принадлежащий чешской авиакомпании «Time Air», совершил аварийную посадку. 

Предположительно, обстоятельства развивались следующим образом: при взлете, выполняя рейс «Прага-Гомель-Тиват», в его правый двигатель попала птица, что и стало причиной посадки. 

В результате инцидента пострадавших нет, сообщает МЧС
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