Аварийная посадка в Гомеле: в двигатель самолета попала птица
14 июня в 11-24 спасателям поступило сообщение об инциденте в аэропорту «Гомель» Гомельского района.
Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, самолет марки ВЕ40, принадлежащий чешской авиакомпании «Time Air», совершил аварийную посадку.
Предположительно, обстоятельства развивались следующим образом: при взлете, выполняя рейс «Прага-Гомель-Тиват», в его правый двигатель попала птица, что и стало причиной посадки.
В результате инцидента пострадавших нет, сообщает МЧС
10:53 15/06/2020
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