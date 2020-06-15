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Вирусолог о второй волне коронавируса: «Основная нагрузка придется на медсферу, а людям не стоит слишком переживать»

Ученые и эпидемиологи уже не раз предсказывали вторую волну коронавирусной инфекции. Так, мнение о том, что «волне №2» все-таки быть высказал известный японский ученый.


Есть свои размышления на этот счет и у главы белорусского Минздрава. Заявив, что страна спускается с плато, Владимир Караник высказал надежду, что второй волны коронавируса все-таки не будет. А Александр Лукашенко, еще в середине пандемии говорил, что хоть никто в мире не доказал, что вторая волна заболеваемости COVID-19 все-таки начнется - белорусы будут к ней готовиться.

Но как приготовиться ко второй волне коронавируса? Об этом журналистам телеканала «Звезда» рассказал Анатолий Альтштейн, профессор-вирусолог российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Так, главным образом, ученый рассказал главное, что делает человека подготовленным ко второй волне коронавируса, - это здоровый образ жизни.

- Здоровые люди в разы легче переносят заболевание «ковидом». Коронавирусная инфекция у них протекает в большинстве случаев в легкой форме и реже - в средней, - пояснил вирусолог, добавив, что соблюдающим ЗОЖ надо продолжить, а остальным - научиться вести здоровую жизнь.

Что же касается всей ситуации со второй волной, то по мнению вирусолога основную нагрузку в этот период примет медсфера.

- Остальным людям не следует слишком волноваться из-за этого, а просто «выполнять свои нормальные обязанности», - резюмировал профессор Альтштейн.
Источник: kp.by
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