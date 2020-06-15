Дмитрий Быков о трагедии Ефремова: Я не буду отрекаться от своих друзей
Писатель Дмитрий Быков прокомментировал смертельную аварию, в которой погиб человек. Аварию по вине актера Михаила Ефремова.
Фото: Globallookpress.com
Об этом писатель Дмитрий Быков написал в своем Instagram-аккаунте.
Быков работал с Ефремовым над проектом «Гражданин поэт», в котором артист декламировал стихи писателя в жанре политической сатиры. Он был запущен в 2011 году, вышло более 50 выпусков. Также они работали над схожим проектом «Господин хороший».
10:01 15/06/2020
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