Среди «бюджетников» оказалось меньше всего инноваторов

Эпидемия COVID-19 показала, что даже здравоохранению необходимо быстро адаптироваться к изменениям. Для этого в них должны работать инноваторы.





Опрос наемных сотрудников, который провели социологи российской Высшей школы экономики, показал, что лишь 6,3% готовы выдвигать новые идеи. Хуже всего с инноваторами по должности в силовых структурах. Их там всего 0,4%. В здравоохранении — 1,4%.





Социологи изучили и обобщили данные «Мониторинга инновационного поведения» — специального модуля всероссийского исследования RLMS-HSE. Опрос проводился в 2019 году. Всего были проанализированы ответы свыше 4,1 тысяч жителей России в возрасте от 18 до 65 лет, работающих по найму на предприятиях и в организациях.









Выяснилось, что только 6,3% сотрудников российских компаний обращаются к руководству с новыми идеями, пишет IQ.





В большинстве случаев (77%) инноваторы хотят усовершенствовать внутренние процессы в компании. Это могут быть проекты по снижению производственных затрат, улучшению дистрибуции, управления, систем мотивации и вознаграждения персонала.





Реже прочего (18%) наемные работники задумываются над созданием новых товаров и услуг. Хотя именно такие инициативы получают практическое воплощение чаще остальных.





При этом шансы внедрить свои предложения гораздо выше у институциональных инноваторов. Обычно им это удается почти в 60% случаев. А вот у добровольцев вероятность воплотить в жизнь свою инициативу в два раза ниже. Лишь треть всех их идей реализуется на практике.





Наиболее интересным результатом исследования стало распределение инноваторов по отраслям промышленности и видам деятельности. Оказалось, что институциональных инноваторов (по должности) меньше всего в сельском хозяйстве и силовых ведомствах — 1,1% и 0,4% соответственно. А вот больше всего в сфере науки и культуры — аж 6%.





В то же время, с личной инициативой среди силовиков уже не так все плохо — идеи есть у 3,2% сотрудников. Хуже всего с инноваторами-добровольцами в аграрном секторе — 0,5% и, как ни странно, в образовании (2,4%) и здравоохранении (3%). Лучше всего по-прежнему в науке и культуре — 8,2%. Неплохо и в легкой промышленности — 4,2%.

Для чего это нужно?

Прямо сейчас — в условиях пандемии — ведомствам в таких сферах как здравоохранение или обеспечение правопорядка приходится работать в совершенно уникальных условиях, под которые требуется адаптироваться и учиться многим вещам на ходу.





«Здесь крайне важна инициатива снизу, как, например, в имплементации новых практик лечения COVID-19 и распространении их по всем медицинским учреждениям страны. Столь низкая инициативность сотрудников здравоохранения может препятствовать распространению современных протоколов лечения, внедрения экспериментальных методов», — отмечают исследователи.









Как показало исследование, в России далеко не во всех организациях действуют специальные механизмы для сбора идей, а руководство не всегда приветствует «самоорганизацию работников для решения нестандартных задач».





Только каждый пятый участник опроса сообщил, что на предприятии есть ответственные за инновации, и лишь каждый шестой — что новаторство поощряется, в том числе финансово. Хотя более половины респондентов (55%) отметили, что могут свободно высказывать предложения, в том числе руководству компании (47%).







