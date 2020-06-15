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Шаровая молния вкатилась в один из дворов в Дрогичинском районе

13 июня в агрогородке Брашевичи Дрогичинского района около полудня жители наблюдали шаровую молнию, сообщает СБ - Беларусь сегодня


Хозяин в это время косил траву, когда вдруг увидел небольшой огненный шар. Со слов местных жителей, грозы и дождя в этот момент в их населенном пункте не было, сильно пригревало солнце, и ощущалось сильное воспарение. Шаровая молния исчезла так же неожиданно, как и появилась. К счастью, никто не пострадал.
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