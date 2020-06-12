Аркадий Жизневский 15 апреля принимал участие в стриме Сергея Тихановского. Когда блогер подошел к Жизневскому, тот начал говорить о том, что в городе нет белорусскоязычных классов.





Аркадий Жизневский в стриме Тихановского, скрин с видео





«Раньше я был равнодушен, как есть, так есть. Я, как видите, разговариваю по-белорусски, хотел детей отдать, чтобы тоже учились. То ли приказа нет, или как должно происходить, что когда родители отдают ребенка в первый класс, у них спрашивали, на каком языке хотите, чтобы учился ребенок. Мы сами относимся к своей культуре, своему языку так, будто не белорусы», – вот что сказал Аркадий.





Эти слова суд трактовал согласно ч. 1 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). В итоге его оштрафовали на 810 рублей. Аркадий Жизневский считает приговор несправедливым и собирается его обжаловать.





Тогда на стриме Тихановского он высказал свою позицию. Ранее Жизневский обращался в местный отдел образования, чтобы отдать дочь в белорусскоязычный класс, однако ему отказали. Мол, другие родители этого не хотят.





По данным Министерства образования на начало 2018/2019 учебного года только 11,1% от всех учеников учились по-белорусски.











