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«Стена моей комнаты начала трястись». Подробности взрыва и пожара в Минске

Некоторые жильцы дома № 23 на ул. Кольцова все еще не могут попасть в свои квартиры – ведутся следственные мероприятия. Соседка людей, проживавших в злосчастной квартире, где случился взрыв, рассказала о том, что происходило в пятиэтажке.
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Корреспондент агентства «Минск-Новости» побывала 14 июня на месте пожара в Зеленом Луге и выяснила подробности инцидента.

 – В момент взрыва мы с родителями находились дома, – пояснила девушка. – Сначала не совсем поняли, что за грохот раздался. В силу того, что мы живем на первом этаже, в окно могут запросто попасть мячом, поэтому звук разбитого стекла не так напугал. Но чуть позже мы почувствовали запах гари – дым начал попадать к нам в квартиру. Родители отреагировали сразу: отключили электронную технику, облили дверь водой, мокрыми тряпками заткнули проемы, окна закрыли.

Как оказалось, на тот момент необходимые службы уже были вызваны.

— Обошлось без паники, но в какой-то момент я услышала, как стена моей комнаты начала трястись и будто бы трещала, — вспоминает произошедшие события собеседница. —  Через некоторое время нас начали эвакуировать. Папа полез через балкон, а вот с входной дверью возникли проблемы: она не открывалась. Спасатели ее разблокировали, мы вышли на улицу. Причину взрыва сами еще не знаем. Главное, что все живы, остальное образуется.

Фото МЧС
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