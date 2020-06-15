Корреспондент агентства «Минск-Новости» побывал а 14 июня на месте пожара в Зеленом Луге и выяснила подробности инцидента.





– В момент взрыва мы с родителями находились дома, – пояснила девушка. – Сначала не совсем поняли, что за грохот раздался. В силу того, что мы живем на первом этаже, в окно могут запросто попасть мячом, поэтому звук разбитого стекла не так напугал. Но чуть позже мы почувствовали запах гари – дым начал попадать к нам в квартиру. Родители отреагировали сразу: отключили электронную технику, облили дверь водой, мокрыми тряпками заткнули проемы, окна закрыли.





Как оказалось, на тот момент необходимые службы уже были вызваны.





— Обошлось без паники, но в какой-то момент я услышала, как стена моей комнаты начала трястись и будто бы трещала, — вспоминает произошедшие события собеседница. — Через некоторое время нас начали эвакуировать. Папа полез через балкон, а вот с входной дверью возникли проблемы: она не открывалась. Спасатели ее разблокировали, мы вышли на улицу. Причину взрыва сами еще не знаем. Главное, что все живы, остальное образуется.





Фото МЧС



