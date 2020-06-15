Экспроприация продолжается: "Ева" Хаима Сутина под арестом

Речь о картинах, которые "Белгазпромбанк" покупал на аукционах и возвращал в Беларусь.

Утверждается, что полотна, которые банк приобрел на аукционе Sotheby’s в 2013 году, планировалось вывезти из страны по заниженной стоимости. Среди картин были упомянуты

«Зеленый пейзаж» Марка Шагала и «Ева» Хаима Сутина. По сути, это означает разгром проекта "Арт-Беларусь", так как коллекция картин "Белгазпромбанка" давно является публичной.

В ней работы Шагала, Бакста, Сутина, Цадкина и других художников, а также оригинальные книги Франциска Скорины и Симеона Полоцкого. Не государство, а именно "Белгазпромбанк" возвращал все это на Родину.









«Я произнес цену в момент, когда молоток шел на третий удар»





«Во время покупки „Евы“ моя супруга упала практически без сознания», — вспоминает Виктор Бабарико одну из своих самых драматичных покупок, которая стоила пары лет жизни его супруги.





— Эту картину мы купили на последнем ударе молотка. С нами оставался практически один человек. А я — участник разных азартных игр. Поэтому знаю, как устроен аукцион и как нужно побеждать. Я произнес цену в момент, когда молоток шел на третий удар. Моя супруга упала практически без сознания. Нам удалось купить «Еву». Сутин великолепный портретист. Он невероятно рисовал лицо и руки. Я считаю, что по соотношению цены и качества это одна из уникальных картин.





Корпоративная коллекция, которая сегодня насчитывает более 110 произведений белорусских художников, зародилась благодаря фразе одного из собеседников банкира, который сказал, что «уже поздно все возвращать».





— Нас сильно задело, что в Беларусь никогда не вернется искусство, которое представляет нашу гордость. Начиналось все с такой маленькой истории, а получился большой проект.





Долгое время Белгазпромбанк искал подходящую площадку, на которой мог бы разместить коллекцию. В конце прошлого года партнерское предложение сделал Дворец искусства.





— Нам часто говорили, что нет условий, что «есть нечего, дармоедов полмиллиона, а вы тут что-то делаете, нашли время». Я считаю, что для добра, культуры, истории время есть всегда. Теперь мы пытаемся выпустить все проекты за стены банка. Хотим, чтобы стали самостоятельными. Они, как дети, все равно цепляются за родителей, за мамину юбку. Но мы говорим — пора. Мне часто задают вопрос о том, висит ли у меня в кабинете Сутин: «Наверное, каждый день на него смотрите и никому не показываете». Так вот, не висит. Все они здесь: Сутин, Цадкин, Шагал и другие.





— Прежде всего мы хотели показать, что в Беларуси есть имена, которыми стоит гордиться. Чтобы насладиться замечательными произведениями искусства, нужно не ехать в Вильнюс, Берлин, Париж или Москву, а лишь прийти на Козлова, 3.





У нас ведь любят говорить: «Да мой сын и я рисуют лучше, чем Шагал». Можно будет это проверить.









Рассказывая о покупке картин Марка Шагала, Виктор Бабарико уверен: тогда был просто удачный день.





— Мы участвовали в аукционе, где Шагала было очень много. И эти три работы продавалась перед самым обедом, когда часть зрителей решила куда-то пойти. Мы купили их почти по стартовой цене. Одна из картин очень ранняя, 1911 года. Другая — замечательная наивная работа, на которой собраны любимые символы Шагала: часы, петух, парящая пара.





За картину Льва Бакста «Купальщики на Лидо. Венеция» председатель банка практически разругался с аукционистом.





— «Купальщики на Лидо. Венеция» — совершенно прекрасная и обидно незамеченная работа на выставке. Она уникальна тем, что на ней реальные персонажи, которые связаны со знаменитыми «Русскими сезонами» начала ХХ века. Торговались мы очень долго, до обиды, почти до драки. Расплевались с аукционером вдрызг. Он сказал: «Я провез ее практически через полпланеты, а вы торгуетесь за какие-то 10−15 тысяч евро». Я ответил: «Если для вас это не деньги, то разойдемся». Прошло два дня, мы были уверены, что для нас работа потеряна. Но коллекционер звонит и говорит одну фразу: «Я согласен». Так мы до сих пор и общаемся.





И вот теперь государство "отблагодарило", изъяв работы. В чей кабинет повесят? Или картины будут переданы в другую галерею - ту, которая принадлежит супруге Виктора Лукашенко.







