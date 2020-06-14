+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Взрыв прогремел в жилом доме в Минске

Взрыв прогремел в жилом доме в Минске, о пожаре сообщили в пресс-службе МЧС вечером в воскресенье.
1 из 3

Инцидент произошел в столичном жилом доме на улице Кольцова, 23.


"Открытым пламенем горит квартира на первом этаже. По предварительной информации получили травмы три человека", – сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Позже спасатели сообщили, что пожар был ликвидирован в 20:47. Дополнений по пострадавшим в настоящее время нет.

Сообщается также, что из подъезда, где расположен очаг, были спасены пять человек.

"Пять человек спасены работниками МЧС из подъезда, где горела квартира, три человека эвакуированы из соседнего", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, пожару предшествовала вспышка бытового газа.

Фото Виктор Толочко, Sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО УЙДЁТ. КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...
Игорь Драко
Баюся, намі кіруюць неразумныя людзі


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru