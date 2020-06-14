Взрыв прогремел в жилом доме в Минске
Взрыв прогремел в жилом доме в Минске, о пожаре сообщили в пресс-службе МЧС вечером в воскресенье.
|
1 из 3
Инцидент произошел в столичном жилом доме на улице Кольцова, 23.
"Открытым пламенем горит квартира на первом этаже. По предварительной информации получили травмы три человека", – сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
Позже спасатели сообщили, что пожар был ликвидирован в 20:47. Дополнений по пострадавшим в настоящее время нет.
Сообщается также, что из подъезда, где расположен очаг, были спасены пять человек.
"Пять человек спасены работниками МЧС из подъезда, где горела квартира, три человека эвакуированы из соседнего", – сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, пожару предшествовала вспышка бытового газа.
Фото Виктор Толочко, Sputnik.by
22:01 14/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение