







Прирост за последние сутки составил 732 человека.





"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 308 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.





Там также отметили, что на 14 июня выздоровели и выписаны 30103 пациента (на 13 июня - 29111 человек), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 1019 человек.





По данным Минздрава, всего было проведено 733 788 тестов на коронавирусную инфекцию.