На юге Беларуси вновь введены запреты на посещение лесов
Запрещено посещать леса почти по всей Гомельской области, ограничения действуют в Минской и Могилёвской областях.
Игнорирование запрета грозит внушительным штрафом – до 25 базовых. Ситуацию на этой неделе усугубила жара. Чтобы за выходные обстановка не ухудшилась, за соблюдением правил будет следить лесная охрана. В каких районах отдых на природе разрешён, можно следить на интерактивной карте на сайте Минлесхоза.
13:16 14/06/2020
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