Бунт яйцеголовых: IT-компании решили не продавать технологию распознавания лиц полиции США
Microsoft присоединяется к решению IBM и Amazon не продавать технологии распознания лиц американской полиции.
Президент Microsoft Брэд Смит считает, что любая нормативно-правовая база по распознанию лиц должна основываться на правах человека.
Смит призывает Конгресс США действовать в этом направлении.
Как сообщалось, в США правоохранительные органы столкнулись с массовыми протестами и беспорядками из-за того, что в Миннеаполисе после применения силы полицейским умер афроамериканец.
12:20 14/06/2020
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