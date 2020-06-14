Массовое отравление рыбы на Немане





В районе Гродно замечено много погибшей рыбы, плывущей по Неману кверху пузом.





Как сообщают пользователи соцсетей, ранее был замечен выброс черной субстанции, похожей на икру, из ливневки в районе Неманской гидроэлектростанции. После чего начался массовый падеж рыбы.





В прошлые годы власти гродненцам объясняли подобный падеж рыбы жаркой погодой. Однако теперь это вряд ли соответствует правде, так как жары нет.







