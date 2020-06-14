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В мире число заражений коронавирусом превысило 7,87 млн. случаев

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 7872620 (+131558 за сутки) по данным Worldometer на 8:15 14 июня 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 432475 (+4123) человек.





Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 3343576 (+51633) человек, из них 54106 (+216) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 4042463 (+75586) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 2142224 (+25302) случаями заражения, Бразилия – 850796 (+20894), Россия – 520129 (+8706), Индия – 321626 (+12023) и Великобритания – 294375 (+1425). Беларусь – на 23 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 25302, Бразилия – 20894, Индия – 12023, Россия – 8706, Чили – 6509. Беларусь (+721) – на 26 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 117527 случаев смерти, Бразилия – 42791, Великобритания – 41662, Италия – 34301 и Франция – 29398. Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 890 случаев смерти, США – 702, Мексика – 504, Индия – 309, Чили – 231. Беларусь – на 44 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 53241 случаев заражения коронавирусом и 303 смерти.
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