+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Ученые: Мутация может сделать коронавирус более заразным

Мутация может сделать коронавирус более заразным. К такому выводу пришли специалисты Научно-исследовательского института Скриппса во Флориде (США), сообщают информагентства со ссылкой на CNN.


Ученые обеспокоены тем, что новый коронавирус мутировал и ему стало легче заражать людей. Как отмечают исследователи, мутация влияет на остроконечный белок — структуру снаружи вируса, которую он использует для проникновения в клетки. Если предположение подтвердится, это будет первый случай, когда кто-то продемонстрирует, что изменения в вирусе имеют значение для пандемии.

Возможно, полученные данные объясняют легкое распространение коронавируса по всей Америке, отметил в комментарии CNN вирусолог, председатель научного центра Access Health International Уильям Хезелтайн. По его мнению, проведенные исследования важны, поскольку показывают, что вирус может измениться в свою пользу и, возможно, в пользу человека.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО УЙДЁТ. КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...
Игорь Драко
Баюся, намі кіруюць неразумныя людзі


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru