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Телеканал ОНТ скрыл счетчики лайков на YouTube под выступлениями Лукашенко

Государственный телеканал ОНТ скрыл счетчики лайков и дизлайков под выступлениями президента Беларуси Александра Лукашенко опубликованными на YouTube за последнее время.



Зарегистрированные пользователи могут нажать кнопки «нравится» или «не нравится» под видео, однако количество лайков и дизлайков не отображается. Но есть возможность оставить комментарий.

Под другими видео этого телеканала пользователи могут нажать «нравится» / «не нравится». Количество этих оценок отображено, сообщает сайт tvnews.by.
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