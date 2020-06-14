Welcome to BELARUS и автозак на футболке. Брестские власти – против













В магазине журналистам «Белсата» рассказали, что претензии к одежде с изображением автозака появились еще в прошлом году. Тогда дальше разговора дело не продвинулось. Футболка осталась в магазине, но претензии к ней вернулись в настойчивой форме.





«Эту майку мы создали еще год назад, потому что нам не нравится, что эти автозаки стоят на площадях, куда выходят мирные люди, чтобы выразить свои мысли или отпраздновать праздники. Например, День Воли. Поэтому мы решили сделать такую майку. Нарисовали МАЗ и написали «Welcome to Belarus». Эта майка сразу не понравилась властям», – говорит один из хозяев магазина «Князь Витовт» Олег Чапаров.





Предприниматель Олег Чапаров в магазине «Князь Витовт». Фото: «Белсат»

Тогда предпринимателей вызвали в горисполком в управление торговли, но не в идеологический, который подходит к такому контексту.





«Они хотели узнать, что мы хотели этим сказать. Мы объяснили, что, во-первых, футболки уже сделаны и надо их продавать, потому что иначе потеряем деньги. А во-вторых, эта картинка — наша позиция. В ответ услышали, что вроде бы этой майкой мы подрываем авторитет и репутацию Беларуси в глазах иностранцев и других людей», – отмечает Чапаров.





Предприниматели чиновников выслушали, но остались при своем мнении. Несколько недель назад их повторно вызвали в управление торговли и подняли этот вопрос.





«Потом мы получили письмо, что на нас есть жалоба: будто бы кто-то заходил в магазин и услышал запах клея от наших футболок. После – начались проверки. Приходили из энергонадзора – проверить, не горела ли проводка, приходили и из МЧС, и из службы мониторинга управления торговли. Они выбрали несколько вещей, попросили на них сертификаты и всю документацию. Конечно, мы все это им представили, но если они думают, что мы перестанем продавать какие-то футболки, то это не так. Мы как продавали и с «Погоней», и с БЧБ флагом, и с автозаком, так и будем дальше делать, так как у нас есть своя позиция и свои мысли насчет того, что происходит в Беларуси», – считает Олег Чапаров.







