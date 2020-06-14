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С 15 июня Греция готова принимать туристов из Беларуси

С 15 июня Греция возобновляет международное авиасообщение.


Иностранные туристы из всех стран мира смогут вновь посещать курорты Греции.

Для нас важно, что Греция готова принимать туристов даже из тех стран, где ситуация с коронавирусом не стабилизировалась. Однако таким путешественникам нужно будет сдать тест на коронавирус в аэропорту по прибытию.

Об этом 13 июня заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис во время посещения острова Санторини.

Премьер отметил, что власти сделали всё, чтобы отдых был безопасным и комфортным. Все туристы, прибывающие в Грецию из стран с высоким уровнем инфицирования коронавирусом, будут проходить тестирование. Если тест покажет положительный результат, то туриста отправят на карантин.

Что касается граждан тех стран, в которых наблюдается благоприятная эпидемиологическая ситуация, то их будут проверять на коронавирус выборочно.

Важно и то, что по возвращении из Греции белорусским туристам не надо будет на две недели уходить на самоизоляцию. 
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