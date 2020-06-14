С 15 июня Греция готова принимать туристов из Беларуси





Иностранные туристы из всех стран мира смогут вновь посещать курорты Греции.





Для нас важно, что Греция готова принимать туристов даже из тех стран, где ситуация с коронавирусом не стабилизировалась. Однако таким путешественникам нужно будет сдать тест на коронавирус в аэропорту по прибытию.





Об этом 13 июня заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис во время посещения острова Санторини.





Премьер отметил, что власти сделали всё, чтобы отдых был безопасным и комфортным. Все туристы, прибывающие в Грецию из стран с высоким уровнем инфицирования коронавирусом, будут проходить тестирование. Если тест покажет положительный результат, то туриста отправят на карантин.





Что касается граждан тех стран, в которых наблюдается благоприятная эпидемиологическая ситуация, то их будут проверять на коронавирус выборочно.



