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Коронавирус завезли в детский лагерь «Зубренок»

Первая летняя смена в оздоровительном лагере «Зубренок» не обошлась без коронавируса, сообщает сайт детского центра.


 — Оказалось, что гарантировать, что у всех, кто приезжает к нам на отдых с медицинской справкой и без всяких симптомов, нет COVID-19, нельзя. К большому сожалению, дети чаще являются «тихими» бессимптомными носителями инфекции, — сказала, директор НДЦ «Зубренок» Надежда Онуфриева. 

Коронавирус был обнаружен у ребенка, который получил травму. Его госпитализировали, был сделан тест, и он оказался положительным. 

— Все, кто ехал с инфицированным ребенком, дети и воспитатели, оказались контактами 1-го уровня, у всех взяли пробы. По результатам лабораторных исследований были еще обнаружены положительные результаты. Все носители инфекции, а их единицы, были изолированы. У воспитателей все пробы, в том числе и повторные, оказались отрицательными, но они пока еще находятся на изоляции. Инфекция не получила распространения: из 840 отдыхающих в смене детей она коснулась лишь небольшой группы, — рассказала директор образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» Надежда Онуфриева. 

В детском лагере после завершения первой летней смены, будет увеличен санитарный перерыв для дезинфекции до 3-х суток. 
"Газета Слонимская"
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