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Чтобы ездить каждый день вам может понадобиться два авто - по четным и по нечетным

Минчане предлагают ограничить число автомобилей, ездящих по столице, соответствующая петиция появилась на сайте "Удобный город".


Авторы обращения обратили внимание на то, что в Минске стало очень много машин. Из-за этого на улицах образуются пробки и увеличивается загазованность воздуха. При этом некоторые автомобили мешают работе общественного транспорта.

"В связи с чем, предлагаем сократить количество личного транспорта следующим образом: по нечетным числам месяца в городе допускается движение автомобилей с госномером, начинающимся с цифр 1, 3, 5, 7, 9, а по четным числам месяца - автомобилей, имеющих госномера с 0, 2, 4, 6, 8 в начале", - говорится в тексте петиции.

Петиция появилась в сети в субботу 13 июня. При этом она пока не пользуется особой популярностью: ее подписали всего два человека. Не исключено, что не все согласны с предложенным механизмом по ограничению числа машин. В любом случае, через 29 дней документ автоматически направят в ГУВД Мингорисполкома.

К слову, на проблемы с большим количеством авто в столице не раз обращали внимание городские власти. Чтобы машины разгрузить Минск, на конечных станциях метро построили перехватывающие парковки, однако это не решило проблему. Чиновники даже предлагали сделать въезд в центр столицы платным, однако в жизнь эту идею до сих пор не воплотили.
Sputnik
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